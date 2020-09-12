OPPO’nun giriş seviyesi telefonu fiyat engelline takıldı

Çinli teknoloji üreticisi OPPO, amiral gemisi ve orta segmentin ardından şimdi de rotasını giriş seviyesine çevirdi. Çevirdi çevirmesine ancak bugün tanıtılan giriş seviyesi OPPO A32, 175 dolar gibi biraz yüksek fiyatı ile dikkati üzerine çekmeyi başardı. Peki, bu 175 dolarlık telefon bizlere neler sunuyor?

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran yer alıyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 460 yonga setinden alan telefonun 4 GB RAM ve 8 GB RAM’li sürümleri bulunuyor.

128 GB dahili depolama birimini microSD kart ile arttırma imkanı sunan telefon kamera konusunda ortalama bir performans vadediyor. Telefonun arka tarafında 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro lens yer alıyor. ön tarafta ise nokta çentikli 16 Megapiksellik kamera bulunuyor.

18W hızlı şarj desteki 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonun önümüzdeki aylarda ülkemizde de satışa sunulmasını bekliyoruz.

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