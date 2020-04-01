Oppo'nun temassız şarj olan akıllı telefonu: Ace Infinity

Günümüzde birçoğumuz prizlere veya taşınabilir şarjlara bağlı olarak yaşıyoruz. Zira, çok severek aldığımız akıllı telefonlar bir zaman sonra bir gün boyunca dahi bizim yanımızda olamayacak kadar batarya desteği sunamayabiliyor ve 'baba yorgun sen geç' kıvamına geliyorlar. Hal böyle olunca, şarj teknolojisinde yeri arayışlar aramak kaçınılmaz oluyor. Bu yollardan biri de kablosuz şarj teknolojisi. Birçok firma kablosuz şarj teknolojileri üzerine yatırımlar yaparak, kullanıcılarının akıllı telefonlarını şarj etme eziyetinden kurtarmanın yollarını arıyor. Kullanıcılar da hiçbir temas olmadan, bir kablo veya priz gerektirmeden sadece telefonlarının olduğu yerde şarj olmasını hayal ediyorlar. Nitekim, bugün Oppo CEO'su Brian Shen tarafından yapılan bir duyuruya bakılırsa o hayal gerçekleşmiş gibi.

OPPO FREEVOOC DESTEKLİ ACE INFİNİTY'İ DUYURDU

Oppo'nun en yetkili ismi Brian Shen, resmi Twitter hesabından Oppo'nun yeni kablosuz şarj teknolojisine sahip akıllı telefonu Ace Infinity'nin duyurusunu yaptı. FreeVOOC olarak isimlendirilen ve kızılötesi ışınlara dayanan bir kablosuz şarj teknolojisine dayanan bu akıllı telefon, hiçbir temas gerektirmeden tıpkı kullanıcıların hayal ettiği gibi havadan şarj olabiliyor.