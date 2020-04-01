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Oppo'nun temassız şarj olan akıllı telefonu: Ace Infinity

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Oppo, hiçbir bağlantı gerektirmeden temassız şarj olan yeni akıllı telefonu Ace Infinity'nin tanıtımını yaptı. Ace Infinity'i Oppo CEO'su Brian Shen 'bir sürpriz ile' duyurdu.

Oppo'nun temassız şarj olan akıllı telefonu: Ace Infinity

Günümüzde birçoğumuz prizlere veya taşınabilir şarjlara bağlı olarak yaşıyoruz. Zira, çok severek aldığımız akıllı telefonlar bir zaman sonra bir gün boyunca dahi bizim yanımızda olamayacak kadar batarya desteği sunamayabiliyor ve 'baba yorgun sen geç' kıvamına geliyorlar. Hal böyle olunca, şarj teknolojisinde yeri arayışlar aramak kaçınılmaz oluyor. Bu yollardan biri de kablosuz şarj teknolojisi. Birçok firma kablosuz şarj teknolojileri üzerine yatırımlar yaparak, kullanıcılarının akıllı telefonlarını şarj etme eziyetinden kurtarmanın yollarını arıyor. Kullanıcılar da hiçbir temas olmadan, bir kablo veya priz gerektirmeden sadece telefonlarının olduğu yerde şarj olmasını hayal ediyorlar. Nitekim, bugün Oppo CEO'su Brian Shen tarafından yapılan bir duyuruya bakılırsa o hayal gerçekleşmiş gibi.

OPPO FREEVOOC DESTEKLİ ACE INFİNİTY'İ DUYURDU

Oppo'nun en yetkili ismi Brian Shen, resmi Twitter hesabından Oppo'nun yeni kablosuz şarj teknolojisine sahip akıllı telefonu Ace Infinity'nin duyurusunu yaptı. FreeVOOC olarak isimlendirilen ve kızılötesi ışınlara dayanan bir kablosuz şarj teknolojisine dayanan bu akıllı telefon, hiçbir temas gerektirmeden tıpkı kullanıcıların hayal ettiği gibi havadan şarj olabiliyor.

ace infinity

Bu teknoloji ile birlikte Ace Infinity 10 metre'ye kadar 5-10W aralığında kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Gelin şimdi Oppo Ace Infinity'nin resmi videosunu izleyelim, ardından Oppo'nun açıkladığı o 'büyük sürprize' geçelim.

OPPO 1 NİSAN'I BOŞ GEÇMEDİ

Evet, Oppo'nun açıkladığı Ace Infinity ve beraberindeki FreeVOOC temassız şarj olma teknolojisi, şirketin bu yılki 1 nisan şakasıydı. Bu yıl şaka yapmayacağız açıklamalarının aksine ufak da olsa bir şaka yapmayı tercih eden Oppo, bu yol ile birçok kişiyi kandırmayı başardı. Kandırılanlar arasında ünlü teknoloji editörleri dahi bulunuyor. Oppo'nun şarj teknolojisi şimdilik gerçek olmasa da yakın bir zamanda gerçek olması gayet olası. O zamana kadar taşınabilir şarj ve priz ile içli dışlı olmaya devam.

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