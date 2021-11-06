OPPO önemli derecede büyüme kaydetti

Vivo, realme ve OPPO, Avrupa’da sırasıyla %238, %160 ve %112 rakamlarıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde ve 2020’nin üçüncü çeyreğinde üç haneli büyüme kaydetti. OPPO %4,7’den %10,1’e, realme %0,9’dan %2,4’e ve vivo %0,5’ten %1,8’e sıçradı. OPPO, OnePlus ile birleşmeyle büyük kazanç elde etti.

Ancak bu üçünün kıtadaki pazar payı oldukça küçük, bu da üç haneli rakamları açıklıyor. Büyük oyuncular Samsung, Xiaomi ve Apple olmaya devam etti . Buna rağmen Samsung’un pazar payı %35,8’den %30,4’e geriledi. Xiaomi ve Apple ise sırasıyla %51 ve %24 büyüme kaydetti.

Counterpoint Research Associate Direktörü Jan Stryjak, “realme, Avrupa’da en hızlı büyüyen markalardan biri ve Rusya, İspanya ve İtalya’da güçlü satışlarla kendisini ilk beş satıcı olarak sağlam bir şekilde kurdu. Motorola ve Nokia geri dönüş yaparken, vivo daha küçük bir tabandan da olsa hızla büyüyor. HONOR ayrıca, Ekim ayında bir yıldan fazla bir süredir bölgedeki ilk büyük lansmanı ile servetin tersine dönmesi umuduyla Avrupa pazarına da göz dikti.”

Ancak, satışlar açısından büyüme için QoQ rakamlarına gelince, Xiaomi ve Samsung’un her biri %6’lık düşüş yaşadı. Özellikle Batı Avrupa’da Galaxy Z Flip 3’ün başarısı olmasaydı Samsung daha da kötü etkilenebilirdi. Öte yandan Apple, iPhone 13’ün çeyreğin sonuna doğru piyasaya sürülmesiyle %5’lik bir büyüme yaşadı.

Xiaomi ve Apple, çeyreğin sonunda karışık bir çeyrek geçirdi. Xiaomi, önemli bileşen kısıtlamaları nedeniyle Eylül 2021’de büyük bir gerileme yaşadı. Apple’ın iPhone 13 lansmanı büyük bir başarıydı. Eylül sonunda satışa çıkmasına rağmen iPhone 13, geçen yılki iPhone 12’den daha popüler görünüyordu. Apple, talebe ayak uydurabilirse, Avrupa’da rekor kıran bir 4. çeyrek geçirebilir.

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