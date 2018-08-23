Oppo R17 detaylandı

Çinli şirket orta-üst düzeye konumlandıracağı yeni cihazı hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta resmi web sitesinde 99,999 CNY gibi olmayacak bir fiyatla yayınlanan R17’nin gerçek fiyatı bugün resmi yollardan ortaya çıktı.
Daha önce bazı perakendeci sitelerde de ortaya çıktığı ürün, 3499 CNY’den yani yaklaşık 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama için geçerli olacak olan fiyatın başka varyasyonlarda ne olacağı belli değil.
Oppo R17’nin dikkat çekici detayları ise Snapdragon 670 çipseti, 6.4 inç AMOLED panel, 25 MP ön kamera, VOOC hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya ve yapay zeka desteği olacak. Modelin ayrıca mor ve mavi olmak üzere ilk aşamada iki renk seçeneği bulunacak.
Etkinlik 23 Ağustos‘ta gerçekleştirecek ancak bekleyenlerin 30 Ağustos’a kadar bir hafta daha beklemeleri gerekecek.
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