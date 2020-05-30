Oppo Reno 4 ve Pro çok yakında tanıtılacak

Reno 4 ve Reno 4 Pro isimlerini taşıyacak olan bu iki modelin 5 Haziran 2020 tarihinde tanıtılma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.

6.43 inç ve 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz AMOLED ekran ile gelecek olan bu modeller gücünü Snapdragon X55 5G modem destekli sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Ana modelde 8 GB RAM yer alacakken, Pro modelde ise 12 GB RAM‘li opsiyon da bulunacak.

128 GB ve 256 GB dahili depolama birimine sahip olacak olan bu modeller kamera konusunda da çok iddialı.

Ana modelin arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel mono lens ve ön tarafında 32 Megapiksel + 2 Megapiksel kamera yer alacak.

Pro modelin arkasında ise 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel telefoto lens ve ön tarafında ise 32 Megapiksel kamera bulunacak.

Kutusundan Android 10 ile çıkacak olan bu modeller 65W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek.

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