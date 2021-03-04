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Oppo Reno 5F cihazı Kenya’da ortaya çıktı

04.03.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Oppo Reno 5F cihazı Kenya’da ortaya çıktı

Reno 5F, 48MP birincil kamera, 4.310 mAh pil ve 30W şarj özelliklerine sahip. Bugün, Reno 5F’nin farklı pazarlarda farklı isimlerle piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Bilgi, sızdırdığı haberlerle ünlü Evan Blass’tan geldi. Darwin kod adlı Oppo akıllı telefonu Reno 5F, A94 ve F19 olmak üzere farklı bölgelerde üç farklı isimle piyasaya sürülecek. Oppo Darwin, Hindistan’da F19, Avrupa’da A94 ve Asya’da Reno 5F olarak adlandırılacak. Hindistan ve Avrupa ayrıca sırasıyla F19 Pro ve A94 5G adlı 5G varyantlarına sahip olacak.

Oppo’nun neden Hindistan’da 5G versiyonuna farklı bir isim seçtiği ise merak konusu. Cihaz direkt olarak F19 5G olarak da adlandırılabilirdi. Ancak farklı bir isim koymayı tercih ettiler.

OPPO ''DARWİN''İN ÖZELLİKLERİ

Blass ayrıca Darwin’in birkaç görüntüsünü paylaştı. Bu da bize akıllı telefonun bir delikli ekranla geleceğini gösteriyor. Cihazın arkasında 48MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP tek renkli lensler içeren dörtlü bir kamera kurulumu olacak. Görüntülerde parmak izi tarayıcı görmüyoruz.

Ancak F17'nin parmak izi tarayıcısı 6.4 inçlik FullHD+ OLED panelin altında olabilir. Haberde ortaya çıkan özelliklerin geri kalanı bir Helio P95 işlemcisi, 6GB / 8GB RAM, 128GB depolama olarak bildirildi. Cihaz ayrıca microSD kart yuvası ve 16MP selfie kameraya sahip. Oppo Darwin, iddialara göre 30W şarjlı 4.310 mAh pil ile geliyor. Ayrıca cihaz üç renk seçeneğine sahip olacak: Siyah, gümüş ve mor.

Oppo Kenya’nın kendi web sitesinde Reno 5F için oluşturduğu etkinlik sayfası, akıllı telefonun “22 Mart’ta satışa sunulacağını” söylüyor. Ancak sayfadaki sayaç, telefonun 26 Mart’ta geleceğine işaret ediyor. F19 Pro ise 8 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacak. Her ikisi de delikli ekran ve dörtlü arka kameralarla gelecek. Ancak kamera kurulum adaları farklı tasarımlara sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan
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