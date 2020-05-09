Oppo Reno3 Pro inceleme altında

Ürünün ön kısmında fiziksel tuş yer almıyor. Ürünün yanlarında inceltilmiş çerçeve ve kavislendirilmiş ekran unsuru fazlasıyla dikkat çekici. Böylece daha yumuşak dokunuşlarla ekranı kontrol edebilmek mümkün oluyor.

Arka tarafa baktığımızda ise, dörtlü kamera sistemi biraz çıkıntılı tasarlanmış. Parlak yüzey ise, değişen ışık açılarına göre farklı renk tonlarına bürünüyor. İsterseniz kutuda gelen koruyucu şeffaf kılıfı da kullanarak daha sağlam deneyimler elde edebilirsiniz.

Telefonda 3.5mm kulaklık girişine yer verilmediğini, Type-C bağlantı noktasının ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerinin olduğunu söyleyelim. Bu hoparlörler sayesinde bir şeyler izlerken ya da oynarken çoğu kez bir kulaklık ihtiyacı hissetmiyorsunuz.

Tabii güvenlik de önemli. Oppo Reno3 Pro’nun ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensörü, genel olarak performanslı sonuçlar veriyor. İsterseniz ön kameradan yardım alarak yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz.

6.5 İNÇ DEĞERDE KAVİSLİ AMOLED EKRAN VE BU EKRAN, 90HZ DEĞERDE



Oppo Reno3 Pro’nun 6.5 inç değerde ekranı, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Ayrıca yanlara doğru kavislendirildiği için hoş bir kullanım deneyimi sunduğundan söz etmiştik. 2400 x 1080 çözünürlük ve 402ppi değerine sahip olan ekran, iç ve dış mekan kullanımlarında iyi deneyimler sunuyor. Parlaklık düzeyi de yeterli ve isterseniz yoğun kullanımlarda, düşük ışıklı ortamlarda göz konforu için mavi ışık filtresini de aktifleştirebiliyorsunuz.