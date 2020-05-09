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Oppo Reno3 Pro inceleme altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Oppo Reno3 Pro , 7.7mm kalınlıkta ve 171 gram ağırlıkta. Yanlardan kavislendirilmiş yapısı sayesinde çoğu kez tek elde kullanıma uygun bir tasarıma sahip diyebiliriz.

Oppo Reno3 Pro inceleme altında

Ürünün ön kısmında fiziksel tuş yer almıyor. Ürünün yanlarında inceltilmiş çerçeve ve kavislendirilmiş ekran unsuru fazlasıyla dikkat çekici. Böylece daha yumuşak dokunuşlarla ekranı kontrol edebilmek mümkün oluyor.

Arka tarafa baktığımızda ise, dörtlü kamera sistemi biraz çıkıntılı tasarlanmış. Parlak yüzey ise, değişen ışık açılarına göre farklı renk tonlarına bürünüyor. İsterseniz kutuda gelen koruyucu şeffaf kılıfı da kullanarak daha sağlam deneyimler elde edebilirsiniz.

Telefonda 3.5mm kulaklık girişine yer verilmediğini, Type-C bağlantı noktasının ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerinin olduğunu söyleyelim. Bu hoparlörler sayesinde bir şeyler izlerken ya da oynarken çoğu kez bir kulaklık ihtiyacı hissetmiyorsunuz.

Tabii güvenlik de önemli. Oppo Reno3 Pro’nun ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensörü, genel olarak performanslı sonuçlar veriyor. İsterseniz ön kameradan yardım alarak yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz.

6.5 İNÇ DEĞERDE KAVİSLİ AMOLED EKRAN VE BU EKRAN, 90HZ DEĞERDE

Oppo Reno3 Pro’nun 6.5 inç değerde ekranı, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Ayrıca yanlara doğru kavislendirildiği için hoş bir kullanım deneyimi sunduğundan söz etmiştik. 2400 x 1080 çözünürlük ve 402ppi değerine sahip olan ekran, iç ve dış mekan kullanımlarında iyi deneyimler sunuyor. Parlaklık düzeyi de yeterli ve isterseniz yoğun kullanımlarda, düşük ışıklı ortamlarda göz konforu için mavi ışık filtresini de aktifleştirebiliyorsunuz.

Tabii ki bu ekranın dikkat çekici taraflarından biri de 90Hz tazeleme değeri. Bu sayede görüntüler daha akıcı ve daha net şekilde size sunuluyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü videolar ve iyi grafikli oyunlar oynarken bu akıcılığı ve net detayları fark etmeniz zor olmuyor. Ek olarak, isterseniz daha uzun süreli pil kullanımı için 90Hz değerini 60Hz’e de düşürebilirsiniz.

QUALCOMM SDM765G İLE GELİYOR

Üründe Qualcomm’un 765G çipseti bulunuyor. 12GB RAM ve 256GB depolama gibi faktörlerin heyecan verici olduğunu söylemeliyiz. Yaptığımız oyun ve uygulama testlerinde de ürünün gayet performanslı çalıştığına tanıklık ettik. Örneğin, Call of Duty Online’ı iyi grafikler ve akıcı bir performansla uzun süre oynayabildik. Üründe yer alan sıvı soğutma sistemi sayesinde, uzun süreli kullanımlarda da ciddi düzeyde ısınmalarla karşılaşmıyorsunuz.

Oppo Reno3 Pro’nun akıcı ve kullanımı kolay bir arayüzü var. İşletim sistemi tarafında da Android 10 tercih edilmiş.

ARKADA YAPAY ZEKA DESTEKLİ DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİ

48MP + 8MP +13MP + 2MP. İşte Oppo’nun arka tarafta konumlandırdığı dörtlü sistemi. İster portre çekimler gerçekleştirin, ister geniş açılı fotoğraflar çekin, isterseniz de ultra gece moduyla detayı bol fotoğraflara imza atın.

Ürünün 48MP değerde ana kamerası, f1.7 açıklık değerine ve OIS sistemine sahip. Dolayısıyla hem iyi hem de düşük ışık koşullarında başarılı sonuçlara imza atabiliyor.

Video tarafına baktığımızda, 4K 30FPS ve 1080p 60FPS gibi seçenekler var. Özellikle 1080p 60FPS çekim seçeneğinden memnun kaldık. Ek olarak, hareketli video çekimlerinde sarsıntı düzeyini en aza indirgemek için de kamerada ek teknolojiler kullanılmış.

Ön kameraya baktığımızda ise, 32MP’lik selfie kameranın selfie fotoğraflar ve görüntülü görüşmeler için ideal performanslar sunduğunu söyleyelim. Video tarafında da 1080p 30FPS video çekim imkanımız var. Yoğun kullanımda bir günü tamamlamanız büyük olasılık.

Bluetooth 5.1, Wi-Fi AC ve NFC gibi kablosuz teknolojilere destek veren telefon, 4025mAh pille geliyor. Bu pil, VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisine sahip. Böylece 20 dakikalık bir süreçte yaklaşık %50 seviyede telefonu şarj edebiliyorsunuz. Ürün, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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