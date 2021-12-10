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Oppo Watch Free akıllı saat incelemesi

10.12.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo Watch Free, tek şarj ile gündelik kullanımda 1 haftayı geride bırakmaya imkân sunuyor. İşte detaylarıyla Oppo Watch Free incelemesi.

Oppo Watch Free akıllı saat incelemesi

Oppo Watch Free, kayışlarla birlikte toplamda 32,6 gram ağırlıkta bir ürün. Kayış malzemesi olarak silikon tercih edilmiş ve mini dokulu yapısı deri hissi uyandırıyor. Kayışı bileğinize göre ayarlarken yardım almak için herhangi bir tuş yok. Kolaylıkla çıkıyor. 10.6mm kalınlıktaki ürünün 5ATM suya karşı dayanıklı olduğunu da söyleyelim.

OPPO WATCH FREE'NİN ÖZELLİKLERİ

AMOLED tipinde ve 280×456 çözünürlük sunan 1.64 inç’lik ekran, ufak dokunuşları algılayabiliyor. Tabii yumuşak kullanıma etki eden bir detay olarak, ekranın yanlardan yumuşatılmış olarak geldiğini, yani 2.5D ekran detayına yer verildiğini söyleyelim. Ekran, hem bileğinizi kaldırdığınızda otomatik olarak açılıyor hem de isterseniz dokunuşla açabiliyorsunuz.

Saatin bünyesinde 100’den fazla spor modu bulunuyor. Kapalı alan ya da açık alanda yürüyüş, koşu, ip atlama, bisiklet, havuzda yüzme, yoga, eskrim, atıcılık ve okçuluk dahil farklı seçenekler sunulmuş.

Tabii otomatik olarak algılayabildiği egzersizler var. Bunlar koşu, yürüme, kürek çekme ve eliptik. Bunlardan birini yapmaya başladıysanız, birkaç dakika içinde saat bunu algılıyor ve veri takibi yapabileceğini belirtiyor.

Tabii gerek gündelik yaşantıda, gerekse de siz egzersiz yaparken kalp atış hızı takibi yapılıyor. Eğer bu hızda anormal bir düşüş ya da yükseliş yaşanırsa, saat bilgilendirmeye yapıyor. Oppo Watch Free, 6 eksenli hareket sensörüne ve bir optik nabız sensörüne sahip.

Watch Free’nin önemli özelliklerinden bir tanesini uyku takibi oluşturuyor. Kaç saat uyudunuz, bu uykunun ne kadarı derin, ne kadarı hafif, bu gibi detayları uyku sonrasında görebiliyorsunuz. Ayrıca, horlama gibi sorunlarınız varsa bu gibi durumlarda da saat sorunların saptanması için yardımcı olabiliyor. Eğer uyku vaktiniz geldi ve henüz farkında değilseniz, bunu hatırlatıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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akıllı saat
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