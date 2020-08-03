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Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Artık 4000 mAh’lık telefonu sadece saniyeler içerisinde şarj etmek mümkün olacak.

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

Hızlı şarj konusunda akıllı telefon üreticileri muazzam bir rekabet var diyebiliriz. Özellikle Çinli üreticiler hızlı şarj hususunda önemli adımlar attılar. Bu sayede artık telefonlarımızı yalnızca 1 saat içerisinde şarj etmemiz mümkün oluyor.

Yeni geliştirilmekte olan hızlı şarj teknolojileri ile ortalama 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonu 1 saate yakın sürelerde şarj edebiliyoruz. Lakin önümüzdeki dönemde bu süre daha da düşecek.

Oppo’nun geçtiğimiz gün tanıttığı yeni hızlı şarj teknolojisi de bu durumun en basit örneği.

Çinli üreticinin yeni hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefonunuzu şarj etmek birkaç dakikanızı alacak. 125W flash charger desteği ile telefonunuzu yalnızca 5 dakika içerisinde yüzde 41 seviyesine kadar şarj edebileceksiniz.

Telefonun tam şarja ulaşması ise yalnızca 20 dakika sürecek. Evet yanlış okumadınız, yalnızca 20 dakika. Yani 4000 mAh’lık bataryaya sahip bir telefonu şarja taktığınızda yalnızca 20 dakika sonra tam şarj olmuş bir şekilde alabileceksiniz.

Geçtiğimiz sene tanıtılan 65W Oppo SuperVOOC 2.0 ille 4000 mAh’lık bir bataryayı şarj etmek için yarım saate ihtiyacımız oluyordu. Görünen o ki Oppo hızlı şarj teknolojileri sayesine birkaç sene sonra çok daha hızlı bir şekilde telefonlarımızı şarj edebileceğiz.

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