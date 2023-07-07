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Optik illüzyonda saklanan 8 gizli nesneyi 15 saniyede görebilir misin? İnsanların sadece %2'si bulabiliyor

07.07.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optik illüzyon bulmacalar beyin hızını artırmada oldukça etkili. Dikkatimizi ölçebilecek resimlerden oluşan bu testler algı seviyemizi de ortaya çıkarıyor. Bu resimde saklanan 8 gizli nesnenin tamamını yalnızca insanların %2'si 15 saniyede bulabiliyor. Peki, siz kaç saniyede buldunuz?

Gözlem becerisi yüksek olan kişiler bu optik illüzyonu kısa süre içinde çözebiliyor. Özellikle eskin gözlere sahip olan kişiler çok uzakta bile olsa minicik detayları yakalayabiliyor. Bu optik illüzyon görüntüsü, sincapların oynadığı ve bir ağacın dalında bir kuşun oturduğu bir bahçedeki bir ağacın siyah-beyaz bir taslağıdır. Resimde tam 8 gizli nesne bulunmaktadır. Dikkatini test etmek için bu testi çözebilirsiniz.

İNSANLARIN SADECE %2'Sİ BULABİLDİ

Bu illüzyonda, resimde çok sayıda yaprak, hayvan ve ot görebiliriz ve resimde bir yerde saklanan 8 nesne vardır. İllüzyon, izleyicileri resmin içine gizlenmiş 8 Nesneyi bulmaya zorlar. Bu görselde saklı balığı insanların sadece %2'sinin bulabildiği iddia edildi.

optik

Gizli nesneleri tespit etmekte zorlanıyorsanız, onları net bir şekilde görmenin bir püf noktası var. Bir ağaç boyunca sincapların oynadığı bir bahçenin bu optik yanılsaması, görme yeteneğinizin gerçekten ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkarabilir.

Beyin yakan optik illüzyonun cevapları;

  1. Balık - Balık yaprakların arasında saklanıyor
  2. Lale - Ağacın baş aşağı büyüyen lale
  3. Dondurma - Yaprakların ortasında
  4. Top - Sağda, yapraklar arasında
  5. Renkli Kalem - Sağda, ağacın dalının yanında
  6. Kaşık - Merkezdeki Çay Gövdesinin Yanında
  7. Ay - Yarım ayın yüzü mantarların arasında saklanıyor
  8. Hayalet - Hayaletin yüzü resmin sağ alt tarafındadır.

CEVAP

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Optik illüzyon Göz

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