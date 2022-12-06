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Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Optimum İzmir Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de yer alan birçok alışveriş merkezinden biri olan Optimum İzmir Outlet AVM, hem alışveriş hem eğlence konusunda ziyaretçilerine pek çok fırsat sunmaktadır. İzmir Gaziemir'de yer alan ve pek çok farklı şekilde ulaşım sağlanabilen Optimum İzmir Outlet AVM bir sürü farklı mağaza ve hizmete ev sahipliği yapar. Optimum İzmir Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Optimum İzmir Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Optimum İzmir Outlet AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sırasında alışveriş deneyimlerini kolaylaştıracak desteklerde de bulunur. Senenin farklı dönemlerinde çeşitli alanlarda etkinliklere de ev sahipliği yapan Optimum İzmir Outlet AVM haftanın her günü açıktır. Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri ise diğer pek çok alışveriş merkezi ile aynıdır.

Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri nedir?

İzmir Gaziemir'de bulunan Optimum İzmir Outlet AVM, İzmir'in en büyük alışveriş merkezlerinden birisidir. En sık tercih edilen ve ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden birisi olan Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri dâhilinde pek çok farklı marka ve mağazayla müşterilerine hizmet sunar. Alışverişten yiyeceğe sinemadan oyun alanlarına kadar pek çok farklı hizmeti bünyesinde bulunduran Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri içerisinde birbirinden farklı imkân tanır.

Optimum İzmir Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

Otobüs, İZBAN ve minibüsle rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilen alışveriş merkezi kapalı otoparkın yanında engelli otoparkı, bisiklet ve motosiklet park alanları ve şarjlı araçlar için park alanı bulunur. Çocuklu aileler için çocuk arabası imkânı sunar. Ülkemizde bulunan diğer çoğu alışveriş merkezi gibi Optimum İzmir Outlet AVM açılış saati de sabah 10.00'dır.

Optimum İzmir Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Kuru temizleme, terzi, oto yıkama ve kuaför gibi hizmetlerin yanı sıra alışveriş deneyimi için de pek çok mağaza ve markaya ev sahipliği yapan alışveriş merkezini ziyaret etmek isteyenler için Optimum İzmir Outlet AVM kapanış saati 22.00’dır. Öğle tatili olmayan alışveriş merkezi, kapanışa kadar kesintisiz faaliyet gösterir.

Optimum İzmir Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Optimum İzmir Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri için yasal düzenleme ya da aksi bir durum söz konusu olmadığı takdirde aynıdır. Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saatler içerisinde hizmet verir. Optimum İzmir Outlet AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati:

  • Cumartesi: 10.00 - 22.00
  • Pazar: 10.00 - 22.00

Dinî bayramlarda ya da resmî tatiller gibi özel günlerde Optimum İzmir Outlet AVM çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

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