Tutkulu bir öpücük sadece romantik bir zevkle sınırlı değil! Hem cilde fayda sağlıyor hem de...

Tutkulu bir öpücüğün 5 faydası.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kalori yakar. Basit bir öpücük 2 ila 3 kalori yakmanızı sağlarken tutkulu bir öpüşme dakikada 5 ila 26 kalori yakmanızı sağlıyor. 30 dakikalık tutkulu bir öpüşme 180 kaloriye yakın bir kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Tabii ki tempolu bir yürüyüşün, egzersizlerin yerini öpüşme alamaz ama kalori yakmanın bu yolu da eğlenceli olabilir.

CİLDE İYİ GELİR

Formda kalmak için egzersiz yapmak şart ancak öpüşürken yanaklarımızı sıkı sıkı tutan 30'dan fazla yüz kası kullanıyoruz. Yani iyi bir öpüşme yüzünüz için Crossfit egzersizi gibidir.

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

Öpüşürken harekete geçen kaslar kan dolaşımını artırır, ciltte temel yapı malzemesi olan dokularda kolajen oluşur bu da kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

STRESTEN KURTULMAK İÇİN İYİDİR

Doğal olarak öpüşmek bizi rahatlatır. Araştırmalar, vücudumuzda doğal bir sakinleştirici madde olan oksitosin gibi endorfinlerin yanı sıra bizi mutlu eden kimyasal olan doğal kimyasalların seviyesini arttırdığını kanıtlamıştır. Aynı zamanda stres ile ilgili olan kortizolü de düşürür.

DİŞLERİNİZİ SAĞLIKLI TUTAR

Öpüşme dişlerinize iyi gelir çünkü tükürük üretimini arttırır ve asidik koşulların oluşmasını engelleyerek doğal olarak bakterileri yıkar. Hatta bazı dişhekimleri tükürüğün diş minesi içerisindeki küçük hasarları onarmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.



