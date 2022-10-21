Öpüşmenin faydaları nelerdir? Öpüşmek eyleminin insan sağlığına faydaları

Partnerimize sevgimizi göstermenin ve onu ne kadar arzuladığımızın sinyalini böyle veririz. Tabii bunun için öpüşmenin püf noktaları hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Çünkü öpücük, bir ilişkiyi başlatabildiği gibi sona da erdirebilir. Ten uyumunun anlaşabilmek kadar gerekli olduğunu düşününce, öpüşme bunun ilk göstergesi olacaktır. Araştırmalara göre, öpücük öyle önemli ki ilişkinin gidişatını yüzde 50 oranında etkiliyor.

Öpüşmek Nelere İyi Gelir?

Bir şeyler hissettiğiniz, yanında olmaktan ve zaman geçirmekten keyif aldığınız birini öpmenin harika olduğu su götürmez bir gerçek. Öpüşmenin beden ve ruh sağlığına faydaları da saymakla bitmiyor.

1. Kalori yakmanıza yardımcı olur

Öpüşme esnasında dakika başına 2-3 kalori yakılır. Küçük bir miktar görünse de işin keyifli tarafı göz önüne alındığında zayıflamak için bu zevkli yöntemi deneyebilirsiniz.

2. Yaşlanmayı geciktirir

Yaşlanmamak için bir sürü kremler, losyonlar, cilt tedavileri deniyorsanız bir de bu yöntemi göz önünde bulundurun. Yüz kaslarınızın çalışmasında ve esneklik kazanmasında öpüşme doğal bir yardımcıdır. Tam 30 kasınızın çalışmasına olanak sağlayarak erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

3. Antidepresandır

Bilimsel araştırmalara göre öpüşmek, stres hormonu olan "kortisol" hormonunun salgılanmasını azaltır. Mutsuz hissediyorsanız medikal ilaçları bir kenara bırakın ve öpüşün. Böylece daha pozitif hissedecek ve depresyonun olumsuz etkilerini üzerinizden atacaksınız.

4. Kalp için faydalıdır

Öpüşme sırasında salgılanan adrenalin kalbin daha hızlı atmasına sebep olur. Daha hızlı atan kalp, kan pompalamayı da yükselteceği için hücrelere oksijen dağıtımı artar. Sık öpüşen çiftlerde kalp rahatsızlıklarının azaldığı, kolesterol ve tansiyonun düştüğü gözlemlenmiştir. Karındaki kelebeklerin oluşumunu da bu yoğun kan basıncına borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz.

5. Ağrı kesici etkisi vardır

Doğal olan her şeyin yararlı olduğunu doktorlardan dinler dururuz. Öpüşme de, gizli antibiyotiklerin geçişini sağlayarak ağrıları azaltır. Aslında bunun asıl sebebi kan damarlarının genişlemesidir. Hatta öpüşme, kronik yorgunluk ve kas yorgunlukları yaşayan insanlar için çözüm önerisi olarak sunulur.

6. Ürettiği mutluluk hormonu morfinden daha etkilidir

"Öpeyim de geçsin" öylesine bir halk söyleyişi olarak görülse de gerçeklik payı var. Öpüşme sırasında salgılanan mutluluk hormonunun (endorfin) etkisinin morfinden 200 kat daha fazla etkili olduğu kanıtlandı.

7. Diş sorunlarını önler

Öpüşme sırasında tam 4000 kadar zararsız bakterinin aktarıldığını biliyor muydunuz? Bu bakteriler sayesinde salgılanan yeni tükürükler, ağız içindeki kötü maddeleri ayıklıyor. Böylece diş mineniz güçleniyor ve daha sağlıklı dişlere sahip oluyorsunuz.

8. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Öpüşme, sadece karnınızdaki kelebekleri harekete geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda kandaki akyuvarları da iki katına çıkarıyor. Vücutsal korumayı uyaran hormonların harekete geçmesi sizi daha sağlıklı bireyler yapıyor. Partnerinizden aldığınız yararlı tükürükler sayesinde de bağışıklık sisteminiz güçleniyor.

Öpüşmenin Sırları

Partnerinizi etkilemek ve sonraki görüşmeyi garantilemek için iyi bir öpüşmenin önemi ilk sıralarda geliyor. İlişkinizi başlatmak ve gidişatı yönünde olumlu bir etki bırakmak için rehber almanız gereken birkaç nokta onun aklında kalmanızı sağlayacak.

1. Öz güvenli olun

Her şeyde olduğu gibi öpüşürken de kendinize güveniyor olmanız ve kendinizi rahat hissederek başlamanız en önemlisi. Öpüşme sonrasında "Nasıldım?" gibi sorular sorarak anın tadını kaçırmayın.

2. Diş temizliğinize önem verin

Kabul edelim, hiç kimse tortu içindeki dişlerin bulunduğu bir dudaktan öpücük almak istemez. Bu ağız kokunuz olduğunda da geçerli. Bu yüzden diş temizliğine dikkat etmelisiniz. Fakat diyelim grip oldunuz ve diş fırçalamak buna kesin bir çözüm olmadı diyelim. Yanınıza alacağınız naneli şeker veya sakız işinizi görecek.

3. Başlangıcında ağzınız açık olmasın

İlk öpüşmenize kesinlikle ağzınızı kocaman açarak başlamayın. Bunun yerine hafif açık şekilde, küçük öpücükler kondurmanız daha iyi olur.

4. Dilinizi hemen harekete geçirmeyin

Öpüşmenin erkekler üzerindeki etkisi bilinen bir gerçek. Fakat birdenbire dilin ön plana koyulması büyüyü bozabilir. Bırakın ilk öpücüğünüz samimi ve ağır olsun. Fransız öpücüğünü bir sonraki sefere saklayın.

5. Daha ateşli bir öpücük için bekleyin

Öpüşmeyi daha ateşli hale getiren şey dilin iyi kullanımından geçer. Dil, seksin de hareketlenmesine yardımcı olur. Eğer dilinizi kullanmak istiyorsanız belki küçük bir hamleyle hafif bir Fransız öpücüğü kondurabilirsiniz. Olumlu bir tepki veya his aldığınız takdirde devamını getirebilirsiniz.

6. Küçük bir ısırış fena olmayacaktır

Onu etkilemenizin bir yolu da bu. Öpüşmenin aralarında dudaklarını hafifçe ısırıp küçük gülümsemeler yerleştirin. Fakat bu ısırıkların fazla sert olmamasına dikkat edin. Kimse bu özel anın bir acıyla bölünmesini istemeyecektir.

