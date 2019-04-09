Orban'dan Avrupa'da Müslüman nüfusun arttığı iddiası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Avrupa'da Müslümanların sayısının arttığını ve İslam'ın Avrupa'da yeni alanlar elde ettiğini öne sürdü.

Göçmen karşıtı duruşuyla bilinen Başbakan Orban, Macaristan'ın Piliscsaba kentinde İbni Sina Ortadoğu Araştırma Merkezinin açılışında, Avrupa'daki Müslümanlar ve düzensiz göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'ya ya da Almanya'ya ulaşmayı hedefleyen göçmenlerin Alman ya da Fransız olacağı şeklinde düşünmenin yanlış olacağını öne süren Orban, "Gerçek şu ki, düzensiz göçmenler Macar, Fransız ve Alman yaşam kalitesinde ama kendi kurallarına göre yaşamak istiyorlar." diye konuştu.

Batı Avrupa'da Müslümanların sayısının arttığı ve İslam'ın Avrupa'da yeni alanlar elde ettiği iddiasında bulunan Orban, ''İslam kültürü yeni alanlar elde ediyor. Daha fazla Müslüman her geçen gün Batı Avrupa şehirlerine yerleşiyor.'' dedi.

Avrupa'da Macarların ''en Batı'daki Doğulu halk'' olarak bilindiğine işaret çeken Orban, Macarların bin yıldır Batı'nın bir parçası olduğunu ama Doğu kökenlerini de unutmadığını ve bundan gurur duyduğunu kaydetti.

Orban, İslam medeniyetinin, matematik ve tıp bilimi başta olmak üzere birçok alanda dünyaya değerli ve saygın buluşlar hediye ettiğini de belirtti.

