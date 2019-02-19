Orban'dan İsrail-Polonya gerginliğine son verilmesi çağrısı

KUDÜS (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail ile Polonya arasında Yahudi soykırımı üzerinden yaşanan gerginliğe son verilmesi çağrısı yaptı.

Orban, resmi temaslarda bulunmak için geldiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde görüştü.

Netanyahu ve Orban, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Kudüs'te bugün yapılması planlanan ancak Tel Aviv ile Varşova arasındaki soykırım atışması nedeniyle Polonya'nın katılmayacağını açıklamasının ardından iptal edilen Vişegrad Grubu (V4: Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan) toplantısına değinen Orban, "Bizim hem İsrail hem de Polonya ile iyi ilişkilerimiz var. Polonya da burada olsaydı daha iyi olurdu." dedi.

Macaristan Başbakanı, "İki arkadaşınız birbirleriyle tartışınca sadece onların doğrudan konuşmalarını ve söz konusu durumun iyileşmesini ümit edersiniz. Ben de bunu ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orban ile görüşmesinden önce Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile de ayrı ayrı görüştü.