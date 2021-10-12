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ORC Araştırma'nın son seçim anketi olay oldu: AK Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için...

12.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. Dün bir araştırma çalışmasını yayınladıklarını belirten Pösteki, yaptığı paylaşımda "Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık" dedi. Pösteki, 24 Haziran seçim sonuçlarını en başarılı şekilde tahmin eden araştırma şirketi olduklarını hatırlattı.

ORC Araştırma'nın son seçim anketi olay oldu: AK Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için...

ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayınladıkları çalışma sonrası AK Parti genel merkezinden bir yöneticinin çalışmayla ilgili açıklamalarını paylaştı.

“Bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi” diyen Pösteki, şu ifadeleri kullandı:

Malumunuz; dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız Ak Parti'yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık.

“SEÇMEN BU SAÇMALIKLARA ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYOR”

Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak. Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Bizler de seçmenden aldığımızı kamuoyuna sunuyoruz.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

ORC'yi bilimden ve etikten uzak olmakla suçlayanların ise ORC’nin 24 haziran tahminlerine bakmaları yeterlidir.

"MUHALEFETİN YAPTIĞINI ARTIK AK PARTİ YAPIYOR"

Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır Ak Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor.

Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil.

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SON SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

ORC’nin son anketine göre, AK Parti’nin oyları yüzde 31,9’a düşmüştü.

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AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’ndan ise konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

AK Parti olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK Parti olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir.

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24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE EN İSABETLİ TAHMİNİ YAPMIŞTI

ORC, 24 Haziran 2018 seçim anketine katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener’e ise yüzde 11.5’te kalmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise şu şekilde sonuçlanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan: %52.59 (ORC anketine göre tahmin %53,4)

Muharrem İnce: %30.64 (ORC anketine göre tahmin %23,8)

Selahattin Demirtaş: %8.40 (ORC anketine göre tahmin %8,7)

Meral Akşener: %7.29 (ORC anketine göre tahmin %11,5)

Temel Karamollaoğlu: %0.89 (ORC anketine göre tahmin %2,1)

Doğu Perinçek: %0.20 (ORC anketine göre tahmin %0,5)

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