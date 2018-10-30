ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta gerçekleşen grup toplantısındaki açıklamasının ardından AK Parti ile yerelde ittifakın sona ermesiyle birlikte, analizler de yeniden yapılmaya başlandı. Bazı anketçiler bu durumun AK Parti'ye yarayacağını ifade ederken bazıları ise MHP ile ittifak olmadan girilecek bir yerel seçimde özellikle İstanbul ve Ankara'nın risk taşıdığını dile getiriyor.

Yerel seçimlerle ilgili olarak ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den de bir açıklama geldi. İttifaksız yerel seçimin AK Parti'ye yarayacağı, MHP'ye yaramayacağı şeklindeki ifadeleri hayretler içerisinde takip ettiğini dile getiren Pösteki, elindeki sonuçlara göre MHP'nin kazanmasının olası olduğu iller ve AK Parti için risk taşıyan illeri değerlendirdi.

Pösteki'nin açıklamaları şu şekilde:

Son 1 haftadır, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım.

"NASIL BİR FAYDADIR?"



Neymiş efendim, ittifaksiz yerel seçime girilmesi AK Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs...