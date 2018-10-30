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ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ayrı olarak girecek olmalarını değerlendirdi. İttifaksız yerel seçimde AK Parti'nin oylarını kaybetmeyeceğini aksine artıracağını söyleyenleri eleştiren Pösteki, 'Analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım' ifadelerini kullandı. Pösteki, bazı illerdeki olası sonuçları elindeki son anketin verilerine göre değerlendirdi.

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta gerçekleşen grup toplantısındaki açıklamasının ardından AK Parti ile yerelde ittifakın sona ermesiyle birlikte, analizler de yeniden yapılmaya başlandı. Bazı anketçiler bu durumun AK Parti'ye yarayacağını ifade ederken bazıları ise MHP ile ittifak olmadan girilecek bir yerel seçimde özellikle İstanbul ve Ankara'nın risk taşıdığını dile getiriyor.

Yerel seçimlerle ilgili olarak ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den de bir açıklama geldi. İttifaksız yerel seçimin AK Parti'ye yarayacağı, MHP'ye yaramayacağı şeklindeki ifadeleri hayretler içerisinde takip ettiğini dile getiren Pösteki, elindeki sonuçlara göre MHP'nin kazanmasının olası olduğu iller ve AK Parti için risk taşıyan illeri değerlendirdi.

Pösteki'nin açıklamaları şu şekilde:

Son 1 haftadır, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım.

"NASIL BİR FAYDADIR?"

Neymiş efendim, ittifaksiz yerel seçime girilmesi AK Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs...

AK Parti'nin İstanbul ve Bursa'yı riske atması, ittifaksız girdiği seçimde Ankara, Denizli, Antalya ve Balıkesir'i kaybetmesi nasıl bir faydadır anlayamadım.

"ELİMDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE..."

Ayrıca diyorlar ki, MHP mevcut belediyelerini kaybediyor. Elimdeki araştırma sonuçlarına göre MHP, Bartın, Karabük, Isparta ve Osmaniye'yi %50'nin üzerinde bir oyla, Adana ve Mersin'i ise hatırı sayılır bir oyla yeniden kazanıyor. MHP açısından riskli olan tek yer Manisa...

Bunun ötesinde MHP; Tokat, Çankırı, Afyon, Kütahya, Düzce, Kırıkkale, Niğde, Kastamonu, Aksaray, Uşak ve Zonguldak gibi illerde potensiyel adaylarıyla şu an 1. durumda.

"İSTANBUL VE ANKARA ÇOK ÖNEMLİ ÇOK"

Velhasıl, MHP ile ittifak yapmadan yerel seçime girmesi AK Parti'ye fayda mayda sağlamıyor, her şey bir kenara İstanbul ve Ankara çok önemli çok.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen git kumda oyna aptal gerizekalı akparti yüzde 60 en az gümbür gümbür geliyo havaalanı açıldı kıskananlar çatladı
HAVAALANINDA HAVA ALDI DİOSUN YANİ AKEPE .ZATEN BİLİNEN BİR ŞEY BU .
Evet Merkel havalimanı karşısında yenilgiyi!! kabul edip istifa etti. Cahillik ne güzel ya herşeyi biliyorsun.
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