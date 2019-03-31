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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Hilmi Güler 219 bin 526, Saadet Partisi adayı İdris Naim Şahin 100 bin 309 oy aldı.

-Güler'in öz geçmişi-

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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seçim 2019

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