HABER

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Ordu'da 12 kişinin öldürülmesinin şüphelisi olan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir detaya rastlandı.

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

'Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından yargılanan ve güvenlik sebebiyle Trabzon cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantılarının araştırması sürüyor.

ASKER KIYAFETLER ÇIKTI

Halen iddianamesi hazırlanmayan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir detaya rastlandı. Mehmet Ali Çayıroğlu’nun köydeki evinde yapılan aramada askeri kıyafet ve malzemeler bulundu. Çayıroğlu’nun evinde yapılan detaylı aramada 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet askeri kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet askeri kamuflaj pantolon bulundu. Zanlı Çayıroğlu’nun bu kıyafetlerle Akkuş’a bağlı köylerde rahat hareket ederek araştırma yaptığı belirlendi. Askeri malzemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.

12 CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ

Mehmet Ali Çayıroğlu, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri Usluoğlu, eşi Lütfiye Usluoğlu, Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu, Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Karaçal Mahallesi'nde, Senai Türedi, Ümit Türedi’nin öldürülmeleriyle ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Tüfekle intihar ettiTüfekle intihar etti
Sinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştuSinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu seri cinayet

En Çok Okunan Haberler

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Konya’da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Gökyüzündeki görüntü mest etti! Dakikalarca izlediler

Adana'da genç kadın, kaldırımda bıçaklanmış halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın kaldırımda bu halde bulundu

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti

Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti

Kanser hastası hastanenin 4. katından atlayıp intihar etti

Hastanede korkunç olay! 15 gündür yoğun bakımdaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.