Ordu'da 8 kişilik aile koronavirüsü yendi

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ile Döndü, erkek çocukları Ali, gelinleri Menekşe, 27 günlük torun İkra ile diğer torunlar Eylül ve Cemre Ölmez ailesi, bir süre önce koronavirüs testleri pozitif çıkınca Medical Park Ordu Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 günlük başarılı bir tedavi süreci uygulanan 8 kişilik aile, sağlıklı bir şekilde doktorlar ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

"TEDAVİ SÜREÇLERİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ"

Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, yaklaşık 10 gün önce müracaat eden Ölmez ailesini, Kovid-19 tanısıyla tedavi altına aldıklarını söyledi. 8 kişilik aileden çok iyi yanıt aldıklarını ve ailenin tedaviye güzel yanıt verdiğini ifade eden Dr. Mesut Şahin, “Bilim Kurulu'nun belirlediği tedavi ile uygulanan süreçte bir sorun yaşamadık. 2 engelli bireyin, akciğer rahatsızlığı olan bir kişinin olmasına ve bir de bebeğimizin olmasına karşılık tedavi süreci güzeldi” dedi.

"ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU ALABİLİYORUM"