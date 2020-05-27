HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da 8 kişilik aile koronavirüsü yendi

Ordu'da 8 kişilik aile koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

Ordu’da koronavirüse (Kovid-19) 27 günlükken yakalanan bebeğin de bulunduğu 8 kişilik Ölmez ailesi sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ile Döndü, erkek çocukları Ali, gelinleri Menekşe, 27 günlük torun İkra ile diğer torunlar Eylül ve Cemre Ölmez ailesi, bir süre önce koronavirüs testleri pozitif çıkınca Medical Park Ordu Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 günlük başarılı bir tedavi süreci uygulanan 8 kişilik aile, sağlıklı bir şekilde doktorlar ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

"TEDAVİ SÜREÇLERİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ"

Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, yaklaşık 10 gün önce müracaat eden Ölmez ailesini, Kovid-19 tanısıyla tedavi altına aldıklarını söyledi. 8 kişilik aileden çok iyi yanıt aldıklarını ve ailenin tedaviye güzel yanıt verdiğini ifade eden Dr. Mesut Şahin, “Bilim Kurulu'nun belirlediği tedavi ile uygulanan süreçte bir sorun yaşamadık. 2 engelli bireyin, akciğer rahatsızlığı olan bir kişinin olmasına ve bir de bebeğimizin olmasına karşılık tedavi süreci güzeldi” dedi.

"ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU ALABİLİYORUM"

27 günlük bebek olan İkra Ölmez’in annesi Menekşe Ölmez de ailecek yakalandıkları koronavirüs tedavisini sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bütün personel çok yardımcı oldu. Bu hastalıktan biz de korktuk. Birkaç gün öncesinde ben de hissetmiştim ama ‘evde atlatırız’ diye düşündük. Sonra koku ve tat duyumuzu kaybedince kontrolleri yaptırdık. Hastaneye yatında korkulacak bir şey olmadığını fark ettik. Tüm duyularım yerine geldi, çocuğumun kokusunu alabiliyorum. Biz ne kadar dikkat etsek de bir şekilde bulaşabiliyor. İnsanlar kontrollerini yaptırsınlar, tedavi sürecinden korkmasınlar” diye konuştu.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali Ölmez ile oğlu Ali Ölmez ise herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Yasak dinlemediler! Ailelerin sorumsuzluğu pes dedirttiYasak dinlemediler! Ailelerin sorumsuzluğu pes dedirtti
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

81 ilde saat 11.00'de başladı!

81 ilde saat 11.00'de başladı!

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Diğer Haberler
İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

İstanbul’da sıcaklılar yarından itibaren artacak

AKOM duyurdu! İstanbul’da sıcaklıklar artacak

Yasak dinlemediler! Ailelerin sorumsuzluğu pes dedirtti

Yasak dinlemediler! Ailelerin sorumsuzluğu pes dedirtti

Bir buçuk saat süren cuma namazı, 20 dakikada kılınacak

Cuma namazı 20 dakikada kılınacak

CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı

CHP'li isme Erdoğan'a hakaretten gözaltı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasakları devam edecek mi? Gözler kabine toplantısında

Kritik kararların alınması bekleniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.