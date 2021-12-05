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  4. Ordu'da çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi

Ordu'da çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya geri getirildi

05.12.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla kaçan ve İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, kente geri getirildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Kasım'da Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine giren, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun, İstanbul'da saklandıkları adreste gözaltına alınmasının ardından buradaki işlemleri tamamlandı.

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ORDU'YA GETİRİLDİLER

Ordu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alınan S.Ö, A.Y. ve E.K, karayolu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, Çocuk Şube'de işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. (AA)

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