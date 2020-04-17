HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

Ordu’da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 07:19 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yapılan gece yarısı operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Ordu’da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbar sonucu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilip arama kararının çıkarılmasının ardından Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan müzikhole gece yarısı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatte çilingir yardımıyla açılan müzikholde bulunan 21 kişiyi gözaltına aldı.

ARALARINDA BİRÇOK İLÇEDEN İNSAN VAR

Operasyonda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekileri gözaltına almaya çalıştığı sırada bir kişi de balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı. Düzenlenen operasyonda müzikholde bulunan kişilerden Ünye’nin dışında Fatsa, Kumru ilçelerinden gelenlerinde olduğu öğrenildi.

HIFZISSIHHA KANUNU'NDAN 3150 LİRA CEZA

Gece yarısı düzenlenen operasyon sonucunda 21 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında ise adli işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda içeride bulunan kumar malzemelerine el konuldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Meclis'in çalışmalarına 10 gün ara verilecekMeclis'in çalışmalarına 10 gün ara verilecek
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
ordu eğlence mekanı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Survivor'da Sercan ve Nisa sürprizi!

Survivor'da Sercan ve Nisa sürprizi!

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
Ukrayna’dan getirilen 1’i bebek 180 Türk vatandaşı Rize’de karantinaya alındı

Ukrayna'dan getirilip karantinaya alındılar

Zeytinburnu'nda atık kağıt geri dönüşüm atölyesinde yangın

Sabahın ilk saatlerinde korkutan yangın

Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir? Prof. Dr. Ercüment Ovalı hakkında merak edilenler

Prof. Dr. Ovalı hakkında merak edilenler

TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek

Meclis'in çalışmalarına 10 gün ara verilecek

Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren kanun Resmi Gazete'de

Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı

Terhisleri 1 ay erteleyen Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı: 1 ay uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.