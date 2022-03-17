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Ordu'da ilginç görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı... Sokakta çıplak dolaştı

17.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da, raflardaki yüksek fiyatlara dikkat çekmek isteyen bir vatandaş, ilginç bir protestoya imza attı. Yüksek zamların stokçular yüzünden geldiğini ve en çok da düşük gelirlilerin etkilendiğine dikkat çekmek isteyen vatandaş, caddelerde yarı çıplak dolaştı. Şener Şen'in "Çıplak Vatandaş" filmini andıran olayı gören çevre sakinleri de telefonuna sarıldı.

Ordu'da ilginç görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı... Sokakta çıplak dolaştı

Son günlerin en ilginç görüntüsü Ordu'dan geldi. Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yüksek fiyatların stokçular yüzünden oluştuğunu ve en çok düşük gelirli aileleri etkilediğine dikkat çekmek için caddelerde yarı çıplak dolaştı.

Yeşilçam oyuncusu Şener Şen'in baş rolünde oynadığı ve kendisi ile çevresindeki vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşaması üzerine tepkisini çıplak halde caddelerde gezmesiyle bilinen 1985 yılı yapımı "Çıplak Vatandaş" filmi Ünye'de gerçek oldu. İlçenin Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde yıllardır aktarlık yapan 62 yaşındaki Salim Oğuz, stokçulara ve zam fırsatçılarına tepki göstermek adına caddelerde yarı çıplak dolaştı. Oğuz'un bu hareketi çevredekilerin şaşkınlığına yol açarken, çoğu vatandaşlar ise stokçuları alkışlarla protesto etti.

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"STOKÇULAR VAZGEÇSİN"

Ülkede her şeyi para olmadığını ve stokçular ile zam fırsatçılarına vatandaşların asla taviz vermemesini söyleyen 62 yaşındaki Salim Oğuz, "Stokçuların yaptığı yanlış bir uygulamadır. Onların yaptığı bir insanlık ve her şey bu ülkede para değildir. Stokçuluktan vazgeçsinler. Çünkü bu durum onlar içinde iyi olmayacaktır. Eski zamanlarda yine stokçular ve fırsat zamcıları vardı. Vatandaşlar bu zamların altında eziliyor. Sonuçta yağını, şekerini almakta zorlanıyor. Her zor günlerde ya şirketler kazanıyor ya da zincir marketler. Ben vatandaşlarımızın stokçulara karşı, zam fırsatçılarına karşı her zaman kendi bakkalından alışveriş yapmasını istiyorum ve stokçulara asla fırsat vermeyelim. Benzinin çıkmasıyla ise küçük esnaf, orta gelirli vatandaşlar etkilenir" dedi.

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(İHA)

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