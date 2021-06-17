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  4. Ordu'da inşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı

Ordu'da inşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı

17.06.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatta bulunan yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Ordu'da inşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak üzerindeki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi. İnşaatta arama yapan görevliler, yaralı olduğu anlaşılan maymunu yakalanarak veterinere götürdü.

ÇENESİNDEN YARALANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Ev ortamında bakılması ve beslenilmesinin yasak olduğu öğrenilen maymunun, 3 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

"SAĞLIĞI YERİNDE"

Veteriner Hekim Ali Güngör, "Çene altında bir yırtılma var. Onun da nedeninin bir yerden atlarken olabileceğini tahmin ediyoruz. Muz verdik. Sağlığı yerinde" dedi.

Maymunun koruma altına alındığını belirten DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, tedavisinin ardından en yakın hayvanat bahçesiyle irtibata geçileceğini ifade etti. (DHA)

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