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Ordu'da kahreden olay! 13 yaşındaki kız çocuğu tabancayla oynarken...

26.07.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 13 yaşındaki kız çocuğu Dilan Polat, evinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu küçük Dilan'ın ailesi evde yokken tabancayla oynadığı fark edildi.

Ordu'da kahreden olay! 13 yaşındaki kız çocuğu tabancayla oynarken...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trajik bir olay yaşandı.

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TABANCAYLA OYNARKEN...

Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre Dilan Polat isimli 13 yaşındaki çocuk, annesi ve babası evde yokken evde bulunan tabanca ile oynamaya başladı.

İddiaya göre bir süre sonra Polat elindeki silahla şakak kısmından kendini vurdu. Bir süre sonra eve gelen aile, çocuklarını kanlar içinde yerde buldu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dilan Polat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Polat’ın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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