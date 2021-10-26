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  4. Ordu'da kepçelerin arasındaki driftin cezası ağır oldu

Ordu'da kepçelerin arasındaki driftin cezası ağır oldu

26.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 adet kepçenin arasında otomobiliyle birlikte drift yapan sürücüye ve iş makinelerinin sürücülerine toplamda 14 bin 754 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 24 Ekim tarihi akşam saatlerinde Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan dört adet kepçe, konvoyun ardından yolu kapatarak trafiği durdurdu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sonrasında ise plaka takılı olmayan koyu renkli bir otomobil, iş makinelerinin ortasında drift yapmaya başladı. Çevredekilerin cep telefonu ile kayda aldığı anlar, sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Bunun üzerine harekete geçen Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobil sürücüleri ile iş makinelerinin operatörlerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen dört ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 356 TL trafik idari para cezası uygulandı. Otomobiliyle drift yapan araç sürücüsü M.T. (27) hakkında ise drift yapmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezai işlemler kapsamında sürücülere toplamda 14 bin 754 TL trafik idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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