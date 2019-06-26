Ordu, dijital oyun vadisi oluyor

Ordu’da 6 ay öncesine kadar bulunmayan dijital oyun yazarı sayısı 48’e ulaştı.

Turkcell’in oyun platformu markası Playcell’in, Türkiye’nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu’da başlattığı ve Makers Türkiye uzman eğitmenleri tarafından verilen dijital oyun geliştirme eğitimleri sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kendi ismini taşıyan Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM), Türkiye’nin dijital oyun sektöründeki başarılarının artması ve gençlere bu alanda istihdam fırsatı oluşturmak amacıyla başlattığı Ordu’da "Dijital Oyun Geliştirme Eğitimleri" gerçekleştirildi.

Eğitimler kapsamında BİLSEM öğretmenlerine, Makers Türkiye uzman eğitmenleri tarafından verilen dijital oyun geliştirme eğitimlerinde sertifika alan ve oyun yazarı olan eğitmen sayısı 48’e ulaştı.

Güler: "Ordu, dijital oyun konusunda uzmanlaşıyor"

Ordu’nun dijital oyunlar konusunda emin adımlarla yola devam ettiğini vurgulayan Başkan Hilmi Güler, “Sizlerin yaptığı bu çalışmalar başkalarına örnek olacak bir çalışma. Bizler burada dijital oyunlar konusunda uzmanlaşıyoruz. Konusunda uzman öğretmenler, hem eğitim veriyor hem de eğitim alıyorlar. Bizim yaptığımız bu çalışma çarpan etken yapan katma değeri yüksek bir üretim tarzıdır. Biz bu işe başlarken ortaya koyduğumuz bir sloganımız var. Düşünen Ordu, Üreten Ordu ve Yarışan Ordu. Bizler bu slogan ile çalışmalarımıza başladık. Düşünen Ordu’nun ve üreten Ordu’nun temeli burada yer alıyor. Onun hemen ardından yarışan Ordu gelecek. Bizlere her zaman destek veren Milli Eğitim Bakanlığımıza, Ordu Valiliğimize, Turkcell’e, Bilim Sanat Merkezine ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar ortak çalışmanın bir ürünü olacaktır. Dijital oyunlar konusunda her zaman bir adım önde olmak için devamlı üretmeli ve ürettiklerimizi geliştirmeliyiz. İnanıyorum ki, biz dijital oyunları yazdıktan sonrada gerçeklerini de yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, dijital oyunlar konusunda yapılan çalışmaların gelecek adına umut verici olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.

“Ordu’da gerçekten çok güzel bir çalışmanın sürdüğünü görüyoruz. Bunun değişik aşamalarında bizim de ziyaretlerimiz oldu. Gerçekten de ortaya çıkan bu tablo bizi mutlu etti. Eğiticileri eğitiyoruz ki daha sonra bu eğiticilerde daha geniş kitlelere ulaşılabilsinler. Gerçekten bu Altınordu ilçemizde de Ordu ilimiz de de farklılık yaratan bir çalıma oldu. Pek çok okulumuzda değişik çalışmalarımız, Türkiye birinciliklerimiz, uluslararası düzeyde başarılı olan okullarımız ve öğrencilerimiz var. Bunun da önemli bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bizim insanımız gerekli imkân verildiği zaman, motive edildiği zaman çok güzel işlere, çok güzel yeniliklere imza atabiliyor.”