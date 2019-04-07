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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte sisin görüş mesafesini 200 metrenin altına düşürmesi nedeniyle, Ankara Esenboğa ile İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından kente yapılması planlanan 4 sefer gerçekleştirilmeyecek.

Bazı uçaklar ise sis dolayısıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
giresun havalimanı ordu sis

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