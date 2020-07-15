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Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Birol Ç. ve Erol C. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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