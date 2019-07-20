Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin eşini ziyaret etti

Ordu Valisi Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıldönümünde Kıbrıs Şehidi Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş’ün eşi Muteber Gümüş’ü unutmayarak anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda türlü işkencelerle şehit edilen Muhb. Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş’ün eşi Muteber Gümüş’ü eşi Selda Yavuz ile birlikte ikamet ettiği Saraycık Aktam Mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Yavuz, bir kez daha taziyelerini iletti ve bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’u karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan ve Vali Seddar Yavuz’a sarılarak dualar eden şehit Bayram Gümüş’ün eşi Muteber Gümüş, ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın en kritik günlerinden 20 Temmuz 1974 günü Antrak telsiz çevirim istasyonunu faaliyete geçirerek adaya inen askeri birliklerin komuta heyetini Türkiye’de bulunan harekat merkezi ile irtibatını sağlamak üzere Beşparmak Dağları’nın Ataktepe olarak adlandırılan mevkiine görevlendirilen Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş, bölgeye sızan Rum komando taburları tarafından kuşatılarak hunharca şehit edildi. Eşinin şehit haberini aldığında henüz 2 yaşında ve 15 günlük olan iki çocuğuyla kalan Muteber Gümüş’ü, bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak evinde ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, şehit eşiyle bir süre sohbet ederek yakından ilgilendi. Vali Seddar Yavuz, “Kıbrıs Barış Harekatı kapsamında kahramanlarımızdan, şehitlerimizden bir tanesi Muteber teyzemizin eşi Bayram Gümüş şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz de bu minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek üzere Muteber teyzemizi ziyaret etmek istedik. Bir kez daha böylesine fedakar bir komutanın eşi olması vesilesiyle kendisini tebrik ediyoruz. Çünkü, şehidimiz, türlü işkencelerle, acımasızlıklarla şehit edilmiştir. Aziz milletimiz onu hiçbir zaman unutamamış, dualarında yer vermiş, gönlüne yazmıştır. Rabbim şehidimize tekrar rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Teyzemize sabırlar versin o da metanetle iki evladını çok güzel şekilde yetiştirmiş, devletin hizmetine sunmuş. Muteber teyzemiz bizim çok kıymetlimiz. Zaman zaman beni arar, ziyaretimize gelir. Ben de onu ararım. Manevi evladı olarak teyzemizin her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.