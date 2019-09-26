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Ordu'da, 6 katlı bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 20:59 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğinde bulunan 6 katlı bina tahliye edildi.  Ünye’nin Çamurlu Mahallesi Fehbi Hoca Sokak’ta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Ordu'da, 6 katlı bina tahliye edildi

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğinde bulunan 6 katlı bina tahliye edildi.
Ünye’nin Çamurlu Mahallesi Fehbi Hoca Sokak’ta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın bitişiğindeki 6 katlı bina yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. Vatandaşların çıkarıldığı binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, tahliye edilen binada incelemelerde bulundu.

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Ordu'da, 6 katlı bina tahliye edildiOrdu'da, 6 katlı bina tahliye edildiOrdu'da, 6 katlı bina tahliye edildiOrdu'da, 6 katlı bina tahliye edildi

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