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Ordu'da 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

Fatsa ilçesinde evinden bahçeye gideceğini belirterek ayrılan ve iki gündür haber alınmayan 83 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinden bahçeye gideceğini belirterek ayrılan 83 yaşındaki kadından 2 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Düğünlük Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'bahçeye gittiğini' söyleyerek, ayrılan Emine Uyulur evine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine ilçe jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve yakınları da eşlik ediyor.

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Fatsa

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