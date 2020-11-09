Ordu’da arama kaydı bulunan 31 kişi cezaevinde

Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şahıs yakalanırken, 31 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2-8 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde

13 kadına fuhuştan, 5 kişiye kumardan, 7 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 29 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

