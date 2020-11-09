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Ordu’da arama kaydı bulunan 31 kişi cezaevinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şahıs yakalanırken, 31 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2-8 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde13 kadına fuhuştan, 5 kişiye kumardan, 7 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 29 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şahıs yakalanırken, 31 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2-8 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde
13 kadına fuhuştan, 5 kişiye kumardan, 7 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 29 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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