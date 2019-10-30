Ordu'da Arapların fındık bahçesi alımı 100 dönüme ulaştı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KARADENİZ'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede deniz manzaralı konutların yanı sıra fındık bahçesi ve arsa da satın alıp, yatırım yapıyor. Araplar, inşaat sektörünün canlandığı Ordu'da, şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini satın aldı.

Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültürel özellikleri ile turizmin hareketli geçtiği Karadeniz Bölgesi; artırılan destinasyon, otel ve konaklama alanındaki yatırımlarla son yıllarda Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Karadeniz'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede deniz manzaralı konutların yanı sıra fındık bahçesi de satın alarak, yatırım yapıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nı ziyaret eden Araplar, satın aldıkları evlerde konaklamayı tercih ediyor. Ordu'yu yılda 70- 100 bin Arap ziyaret ederken, bu turistlerden bazıları da alışveriş yaparak, her yıl 80'e yakın konut satın alıyor. Arapların konut ve fındık bahçesinin yanı sıra arsa yatırımına da yönelmesi, Ordu'da inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlıyor. İlk kez 2 yıl önce yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alan Araplar, şu ana kadar kentte yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini sahiplendi.