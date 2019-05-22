Ordu'da, 'Denizkurdu-2019'da kullanılan askeri gemiye ziyaret

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından 'Denizkurdu- 2019'da kullanılan 'TCG Fatih' gemisi, demirlendiği Ordu'da halkın ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde eş zamanlı düzenlenen, en büyük planlı tatbikatlardan 'Denizkurdu-2019'da kullanılan 'TCG Fatih' gemisi, demirlendiği Ordu'da ziyarete açıldı. Gemide, dün basına kapalı olarak iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'TCG Fatih' Gemisi 2'nci Hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Albay Aziz Bakioğlu, 'TCG Fatih' (F-242) Gemi Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Denizkurdu-2019 Tatbikatı' kapsamında Ordu'yu ziyaret eden 2'nci Hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Albay Bakioğlu, "Karadeniz'de, Ordu dışında Hopa, Sürmene, Sinop, Samsun, Karadeniz Ereğli, Zonguldak ve İğneada olmak üzere 8 il ve ilçede liman ziyareti icra ediyoruz" diye konuştu.

Deniz Albay Bakioğlu ve beraberindekiler, Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti. Ziyaret için komutanlara teşekkür eden Başkan Güler, "İskelemizle alakalı çalışmalarımız var. İskeleyi uzatmayı düşünüyoruz. Ünye Limanı'nın derinliğini 9 metre Altınordu Limanı'nın derinliğini ise 180 metre uzatınca buralara kruvazörler yanaşabilecek. Şimdi buraya gelen gemilerden 1500- 2 bin kişinin Ordu sahillerinde yürüyüp şehre geleceğini düşünün. Müthiş bir şey olur. İlimizdeki tarihi yerleri de genişletebilirsek buraya gezmeye gelebilirler. Ordu’nun ekonomisinin de buna çok ihtiyacı var" dedi.

Gemiyi eşi ve çocuğuyla birlikte ziyaret eden Ahmet Öztürk ise "Herkesin bu gemiyi görmesini istiyorum. Çok gururlandım, duygulandım. Komutanlar, gemiyle ilgili her türlü teknik bilgiyi bizlere anlattı" diye konuştu.

'TCG Fatih' gemisi, 24 Mayıs Cuma günü saat 09.00'da Ordu'dan hareket ettirilecek. 116 metrelik 'TCG Fatih' F-242 fırkateyninde 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ile 46 erbaş ve er görev yapıyor.