Ordu’da dijital oyun yazılım merkezi için ilk adım atıldı

Eğitim sonrasında katılımcılar bireysel proje çalışmaları da gerçekleştirerek bu konudaki bilgilerini geliştirdi. Eğitimler sonunda projeye katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan ilk öğretmenlere yetkinlik sertifikası takdim edildi.

Turkcell açıklamasına göre, Playcell tarafından Türkiye'nin dijital oyun sektöründeki başarıların artması ve gençlere bu alanda istihdam fırsatı oluşturmak amacıyla Ordu'da "Dijital Oyun Geliştirme Eğitimleri" gerçekleştirildi.

"Oyun pazarı gelecekte önemli bir sektör haline gelecek. Buna hazırlıklı olmak ve Türkiye'nin bu sektördeki payını arttırmak, aynı zamanda Ordu ilindeki genç yetenekleri bu alana yönlendirmek için BİLSEM'de oyun yazılımı eğitimlerini başlatarak gelecek nesillere ışık tutmayı amaçlıyoruz. Süreklilik arz edecek bu eğitimlerle birçok genç ve yetişkinin oyun üretebilir yetkinliğe ulaşmasını hedefliyoruz. Ordu’da başlayan bu projeyle Türkiye'nin dijital oyun sektöründe başarıları artacak ve dahi çocuklarımız başta olmak üzere istihdam edilememiş gençlerimize de bu alanda da farklı fırsatlar ortala çıkarılmış olacak."

Bu rakamın arttırılması ve Türkiye'nin oyun pazarı pastasından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla geleceğe yönelik vizyoner program ve projeler geliştirdiklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, dünyada 140 milyar dolarlık bir ciroya sahip oyun pazarında, Türkiye'nin gelirinin yıllık 878 milyon dolara ulaştığını belirtti.

- Turkcell'in oyun platformu Playcell

Reklamsız ve güvenilir içeriğiyle ebeveynlerin çocuklarına rahatça oyun oynatabileceği bir ortam sunan Turkcell'in oyun platformu Playcell'de, araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde yüzlerce oyun bir arada yer alıyor.

Oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük küçük tüm oyun severler Playcell'i ziyaret ederek ücretsiz oyunlara ulaşabiliyor, oyun oynama heyecanını Playcell web sitesinden, cihazların mobil ara yüzünden (mobil.playcell.com) yaşayabiliyor.

