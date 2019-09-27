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Ordu'da fındık hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:57 | Son Güncelleme

Suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde, fındık çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede farklı zamanlarda yaklaşık 4 ton fındık çaldıkları öğrenilen E.G. ve M.S.T'nin, Samsun'da kiraladıkları hafif ticari otomobil ile tekrar ilçe merkezine geldiğini tespit etti.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, iki şüpheli fındık çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Fındık hırsızları ikizce ordu

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