HABER

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Güdek idaresindeki 37 LH 529 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole devrilen ve kullanılmayan bir evin üzerine düşen araçtaki yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, Ülbiye Bayrak (47) yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Güdek ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolda biriken yağmur suyundan geçişi sonrasında kontrolden çıktığı belirlendi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic; “S-400 almak istiyoruz ama gücümüz yok”Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic; “S-400 almak istiyoruz ama gücümüz yok”
Hakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandıHakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Fatsa ölümlü kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.