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Ordu'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesinde ırmak kenarında otlayan ve su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan inekler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Bazı ilçelerde yollarda hasar oluşurken fındık bahçeleri zarar gördü

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle ırmakta mahsur kalan inekler kurtarıldı, bazı ilçelerde ise fındık bahçeleri zarar gördü.

İl genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, trafikte aksamalara yol açarken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nden geçen Civil Irmağı'nın kıyısında otlayan 9 inek, yağışla birlikte suyun debisinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşlar, ırmağa girerek inekleri bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş verdi. Suda bir süre zorluk yaşayan vatandaşlar, inekleri yol kenarına çıkarmayı başardı.

İneklerin mahsur kalması ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayı görüntüleyen Sümeyye Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarı kesimlere yağan yağmurla derede suyun yükseldiğini belirterek, "Hayvanlar da burada otlarken su birden yükseldi. Hayvanlar mahsur kaldı. Çevredeki arkadaşlar da gelip buradan hayvanları kurtardılar." dedi.

Bölgede hayvan otlatan Samet Demiröz ise yağmurun etkisiyle hayvanların ırmakta kaldığını anlatarak, "Hayvanlar çabalamaya başladı ve yavaş yavaş aşağıya doğru geliyorlardı. Bir ağabeyimiz ırmağa inerek suya atladı, hayvanları kurtardı. 9 ineğimiz vardı, hepsi aşağı doğru sürüklenirken o ağabey kurtardı. Çok su geldiği için hayvanlarımızın yarısı telef olabilirdi." diye konuştu.

- Fındıklar zarar gördü

Ünye ilçesi Tekkiraz ve Uğurlu Mahallelerinde fındık bahçeleri zarar görürken, bazı yollarda da hasar oluştu.

İlçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı, Tabakhane Deresi'nin su seviyesi de yükseldi.

Tekkiraz Mahallesi muhtarı Yaşar Kolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tamamının yağıştan etkilendiğini söyledi.

Özellikle yollarda sıkıntılar oluştuğunu aktaran Kolcu, Ünye Belediyesinin sahada çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Uğurlu Mahallesi muhtarı Muammer Doğru da bölgedeki yolların yanı sıra fındık bahçelerinin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Benim kendi fındık bahçemden bu yağışta 1,5 ton fındık gitti. Benim gibi bahçesinde fındık olan üreticimiz mağdur oldu, toplanacak fındık sağanak yağışla gitti. Yollarımız da bozuldu." dedi.

Ulubey ilçesindeki bazı derelerde su debisi yükselirken, fındık bahçeleri ile yollarda zarar meydana geldi.

Perşembe ilçesinde de bazı mahallelerde kurutulmak üzere harmana serilen fındıkların yağıştan etkinlendiği öğrenildi.

Gölköy ilçe merkezindeki mahallelerde dere taşkınları ile yollarda hasar oluştu.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, hasar gören bölgelerde çalışma yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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