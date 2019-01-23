Ordu'da tarım aracı ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mustafa Kabakçı yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Işıklı Mahallesi mevkisinde, Selim Köseoğlu'nun kullandığı 52 M 6562 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Kabakçı ile tarım aracındaki Taner Kilim yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürgentepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Kilim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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