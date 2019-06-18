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Ordu’da yağış hasarlarına anında müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu’da yağış hasarlarına anında müdahale

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Aşırı yağışlara bağlı olarak, 4 ilçe, 14 mahallemizde, heyelan ve su taşkınları oluştu. Ekiplerimizin zamanında aldığı önlemler ve müdahalelerle, çok şükür ciddi bir sorun yaşamadık” dedi.
Ordu’da etkili olan aşırı yağışlar sonrası, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri adeta seferber oldu. Meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlara müdahale eden ekipler, can ve mal kaybına sebebiyet verecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir gayret gösterdi.

Başkan Güler:”4 ilçe 14 mahallede hasar var”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sağanak yağışlara bağlı olarak 4 ilçe ve 14 mahallede, sel, su baskını ve heyelan meydana geldiğini söyledi. Başkan Güler, “Kumru ilçemize bağlı, Fizme, Kurtuluş, Yukarıdamlalı, Korgan ilçemize bağlı Tepealan, Karakışla, Duralali, Çatalpınar ilçemize bağlı Elmaköy, Şirinköy, Keçili, Gündoğdu, Güneyce ile Çamaş ilçemize bağlı Sakargeriş, Akköy ve Kemalpaşa Mahallerimiz aşırı yağışların etkisi altında kaldı. Ekiplerimiz yağışın yoğun yaşandığı bölgelerde ilk dakikalardan itibaren gerekli tedbirleri alarak, yoğun bir gayret gösterdiler” diye konuştu.

“Hasan tespit çalışmaları sürüyor”
Aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen heyelanlar sonrası, ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirten Başkan Güler, "Birçok mahalle yolumuz zarar gördü. Su taşkınları oluştu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sahadalar. Hem gerekli müdahalede bulunup, hem de hasar tespit çalışmalarını yerinde inceliyorlar. Vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz, can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Yaz aylarında yoğun yağış aldığımız dönemler oluyor. Vatandaşlarımızdan, uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz” diye sözlerini tamamladı.

Ordu’da yağış hasarlarına anında müdahale

Ordu’da yağış hasarlarına anında müdahale

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