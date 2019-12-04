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Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan sığırcık koruma altına alındı.

Kaledere Mahallesi Büyük Cami mevkisinde vatandaşlar, buldukları yaralı sığırcığı veteriner hekim Deniz Kapısız'a götürdü.

Kapısız, alt çenesinde çıkık, kanadında incinme tespit ettiği kuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünü aradı.

Ekiplerce teslim alınan kuş, Müdürlüğün, Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine getirildi.

Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Koruma sığırcık kuşu Ünye yaralı

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