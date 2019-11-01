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Ordu'da yükümlülerin yaptığı çikolatalar Mehmetçiğe gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Bir tek sevdamız Türkiye, bunun unutulmaması gerek. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah oradaki askerlerimizin, güvenlik birimlerimizin saçının teline zarar gelmesin"

Ordu'da yükümlüler tarafından yapılan butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe gönderildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı finansmanında başlatılan "Yükümlülüğümüz Çikolata Projesi" kapsamında, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) binasındaki kursa katılan yükümlüler, butik çikolata üretiyor.

Yükümlülerin ürettiği çikolatalar, OTSO ve Ordu Ticaret Borsasının destek verdiği proje çerçevesinde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe ulaştırılacak. 2 bin 200 kutu çikolata, askerlere ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Vali Seddar Yavuz, OTSO'daki çikolata üretim alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir tek sevdamız Türkiye, bunun unutulmaması gerek. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah oradaki askerlerimizin, güvenlik birimlerimizin saçının teline zarar gelmesin. Zaten bizler, savaşa, düğüne gider gibi gideriz. Çünkü şehadet, şehitler için düğün günüdür, Allah'a kavuşmaktır. O yüzden de Trump bile diyor ki 'Türkler savaşa öğle yemeğine gider gibi gidiyor.' Bu bizim milletimizin özelliği işte. O yüzden bizi kimse yenemez."

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise çikolataları Akçakale'de bulunan 3. Hudut Alay Komutanlığına göndereceklerini, oradan da Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere dağıtılacağını anlattı.

Çikolataların manevi değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Aktaş, harekata katılan askerlere moral ve destek olmasını istediklerini kaydetti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile kentte çekilen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncuları katıldı.

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