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  4. Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü

Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan arazi kavgasında amca yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta yaşayan Mahmut Bektaş (55), yeğeni Murat Bektaş (33) ile arazi yeri yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine amca Mahmut Bektaş, evden aldığı av tüfeğiyle yeğeni Murat Bektaş'a ateş etti.

Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayan Mahmut Bektaş, cinayet işlediğini belirterek, jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, tüfekle vurulan Murat Bektaş'ın öldüğünü belirledi.

Murat Bektaş'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü cinayet ordu

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