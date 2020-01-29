Ordulu itfaiyeci, Elazığ depreminde minik Yüsra'yı kurtardıkları anı anlattı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Ordu'dan biri mobil mutfak tırı olmak üzere 3 yardım tırı ve 7 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Elazığ'a giden ekibin başında bulunan ve 2,5 yaşındaki minik Yüsra'nın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ali Güneş, arama çalışmalarında yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Güneş, şunları kaydetti:

"Enkazın altında bir anne ve çocuğunun sesini duymak bizler için çok üzücü bir durumdu. Kurtarma sırasında annenin, 'Eşim öldü ama çocuğumu kurtarın' demesi bizlerin çok zoruna gitti. Ama profesyonelliğimizi bozmadık. Çünkü oraya vardığımızda bizden başka kimse yoktu. Anne, 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Yüsra bebeği kurtardık. Yüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım. Ona, 'Yavrum ağlama, benim de senin gibi bir kızım var, o da senin gibi çok akıllı bir kız' dedim. Elini tuttum, 'Benim annem de tutsun' dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayata tutunmasına vesile olduk."

- "Biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise depremde 41 vatandaşın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını dile getirdi.