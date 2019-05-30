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Organ bağışçıları için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 20:27 | Son Güncelleme

Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu: - "İnsan hayatında yaşarken birçok konuda tarihe geçebilir ama bizim amacımız vefat ettikten sonra kahramanların tarihe geçmesi" - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş - "İnsanın insana verebileceği en büyük hediye bu. Ruhların ölümsüz olduğuna inanıyoruz ama fani olan bedenleri ölümü bekleyen vücutlarda ölümsüz kılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yaşamını yitirdikten sonra organlarını hastalara bağışlayarak onların hayata yeniden tutunmalarını sağlayan organ bağışçıları için mevlit okundu.

Hayata Bağış Derneğinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Sultanahmet Camisinde düzenlediği mevlitte donörler için dua edildi.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen mevlide organ bağışçılarının yakınları, nakil olan hastalar, organ nakli cerrahları ve vatandaşlar katıldı.

Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, organ naklinin önemine dikkat çekerek, dernek olarak 2012'den bu yana kadavradan organ bağışı bilincinin artırılması için çalışma yaptıklarını anlattı.

Yıldırımoğlu, "Bu yıl Sultanahmet Camisinde organlarını bağışlayanların ruhuna mevlit okutuyoruz. İnsan hayatında yaşarken birçok konuda tarihe geçebilir ama bizim amacımız vefat ettikten sonra kahramanların tarihe geçmesi. Bunları unutturmamak adına buradayız. İnsanlara en acılı zamanlarında 'Organlarınızı bağışlar mısınız?' diye soruyoruz. Donör yakınları hiç tanımadığı kişilere yakınlarının organlarını bağışlıyor. Kadavra bağışını artırmak için şimdiye kadar 107 etkinlik yaptık." diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş da Sağlık Bakanlığı olarak konuyla yakından ilgilendiklerini ve organ bağışının artırılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Hoş, şunları kaydetti:

"Bizim milletimize bu tamamen uygun bir durum ama iyi anlatılması gerekiyor. Organ nakli çürümesi kesin olan bir vücuttan bazen 3-4 bebek olmak üzere 8 kişiye hayat veren bir hediye. Bir kişi zaten ölüyor, beyin ölümü gerçekleşiyor ve bu kişinin bedeni ölümü bekleyen 4'ü çocuk 8 kişiye hayat verebiliyor. 4 yaşında kalp bekleyen bir çocuk, bazen 8 yaşında akciğer bekleyen bir çocuk, bazen 60 yaşında organ nakli bekleyen bir anne, baba olabiliyor bu kişi. İnsanın insana verebileceği en büyük hediye bu. Ruhların ölümsüz olduğuna inanıyoruz ama fani olan bedenleri ölümü bekleyen vücutlarda ölümsüz kılıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Organ nakli

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