Organ kaçakçılığı: Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılanların organları nasıl çalınıyor?

Avrupa'ya götürülme vaadiyle kandırılıp, organları çalınan kurbanlarla konuşan BBC ekibi, organ ticareti yapan çete üyelerine de ulaştı. Bir çete üyesi, her hafta 20-30 arası böbrek nakli ayarladıklarını söylerken, bazı insani yardım kuruluşlarının da organ bulmak için kendilerine yardım ettiğini anlattı. Çete üyesinin anlattıklarına göre, çalınan organlar özel klinik ve hastanelerde naklediliyor. Mısır hükümeti ise organ kaçakçılığıyla mücadelesinin uluslararası çapta "övgü topladığını", bu suçla mücadele ettiğini savunuyor.
Avrupa'ya götürülme vaadiyle kandırılıp, organları çalınan kurbanlarla konuşan BBC ekibi, organ ticareti yapan çete üyelerine de ulaştı.
Bir çete üyesi, her hafta 20-30 arası böbrek nakli ayarladıklarını söylerken, bazı insani yardım kuruluşlarının da organ bulmak için kendilerine yardım ettiğini anlattı.
Çete üyesinin anlattıklarına göre, çalınan organlar özel klinik ve hastanelerde naklediliyor.
Mısır hükümeti ise organ kaçakçılığıyla mücadelesinin uluslararası çapta "övgü topladığını", bu suçla mücadele ettiğini savunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum