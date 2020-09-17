Organ kaçakçılığı: Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılanların organları nasıl çalınıyor?

Bu, her yıl binlerce yasadışı ameliyat anlamına geliyor.

Çünkü ülkede organları eksik şekilde çölde bulunan göçmen ve mülteci cesetlerine dair ihbarlar artıyor.

Ayşe, Mısır kaynaklı organ ticaretinin kurbanlarından sadece bir tanesi.

Ayşe'nin akrabalarının öldürüldüğüne dair bir kanıtımız yok fakat bunun gerçekleşme olasılığı var.

Onların organları için öldürüldüğünü düşünüyor.

Kız kardeşini ve kız kardeşinin ailesini bir daha hiç görmedi Ayşe.

Bir insan kaçakçısı onları Avrupa'ya götürmeye talip oldu. Ayşe'ye, Avrupa'ya ulaştığında ödeme yapabileceği söylendi.

Avrupa'ya götürülme vaadiyle kandırılıp, organları çalınan kurbanlarla konuşan BBC ekibi, organ ticareti yapan çete üyelerine de ulaştı.

Bir çete üyesi, her hafta 20-30 arası böbrek nakli ayarladıklarını söylerken, bazı insani yardım kuruluşlarının da organ bulmak için kendilerine yardım ettiğini anlattı.

Çete üyesinin anlattıklarına göre, çalınan organlar özel klinik ve hastanelerde naklediliyor.

Mısır hükümeti ise organ kaçakçılığıyla mücadelesinin uluslararası çapta "övgü topladığını", bu suçla mücadele ettiğini savunuyor.

Mısır'da organ kaçakçılığı operasyonu: En az 25 gözaltı

