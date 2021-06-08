Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Avustralyalı yetkililer, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak düzenledikleri ve 3 yıldır devam eden küresel bir operasyon kapsamında, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdıklarını ve mesajlardan elde edilen bilgiler kapsamında gözaltıların yapıldığını açıkladı.

Uygulamada paylaşılan 25 milyon mesajın, uluslararası çapta uyuşturucu ticareti, para aklama ve cinayet planlarını içerdiği kaydedildi.

Bu kişiler arasında, Avustralya'da, Asya'da, Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişilerin de olduğu belirtiliyor.

Ülkede organize suç örgütlerine karşı şimdiye kadar görülen en büyük operasyon olduğu belirtilen 'Operation Ironside' kapsamında sadece Avustralya'da 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Operasyon organize suça ağır bir darbe vurdu - sadece bu ülkede değil, dünya çapındaki organize suçlarda yankı yapacak" dedi.

Avustralyalı yetkililer, diğer ülkelerdeki olası gözaltılar hakkında bilgi vermedi ancak Europol ve FBI'ın Salı günü ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.