Organize suç örgütü hakkında dava

Tutuklu 9 sanığın haftada bir ikametgahına en yakın kolluk birimine imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar veren heyet, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Ümit Saral'ın katılmadığı duruşmaya, 3 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, biri başka suçtan tutuklu 18 tutuklu sanık, 1 tutuksuz sanık, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Haklarında, "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi suçlardan dava açılan 21'i tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, 9 sanığın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmedildi.

Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Kenan Şirin, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar'ın maktul olarak yer aldığı 144 sayfalık iddianamede, Mehmet Sabri Şirin'in de arasında olduğu 12 mağdur, 16 müşteki, 8 mağdur-müşteki ile 21'i tutuklu 26 sanık yer aldı.

İddianamede, Ümit Saral için "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten yaralamak" gibi suçlardan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 176 yıldan 301 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Ferhat Solmaz, Serhat Poskurlu, Onur Saral ve Hasan Saral'ın da yer aldığı diğer sanıklar için de benzer suçlardan farklı oranlarda hapis cezası istendi.

