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Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalp, karaciğer ve böbrekleri 4 hastaya nakledilecek

NİĞDE (AA) - Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 4 hastaya umut oldu.

Düşme sonucu travma geçiren 40 yaşındaki S.Ç'nin, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, beyin ölümü gerçekleşti.

Hayatını kaybeden hastanın ailesi, S.Ç'nin organlarını bağışlamaya karar verdi.

Araştırmada, hastanın kalbinin Ankara Şehir Hastanesinde, böbreklerinin Adana Şehir Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde, karaciğerinin de Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki hastalarla uyumlu olduğu belirlendi.

Hastanın organları yaklaşık 6 saat süren operasyonla alınarak, Ankara, Adana, Gaziantep ve Konya'ya ambulanslarla gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda kalp, böbrek, karaciğer ve kornea bekleyen hasta bulunduğunu, bunların büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden hastaya Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Günaydın, şunları kaydetti:

"Anlayışları ve duyarlı davranışları için aileye ayrıca teşekkür ediyorum. Vefat eden hastamızdan kalp, karaciğer ve 2 böbreği, bekleyen hastalarımıza şifa olacak. Bu farkındalığın inşallah daha da artacağını ümit ediyoruz. Ülkemizde canlı nakil sayısı oldukça fazla ancak kadavra bağışı bir o kadar az. Bu nedenle farkındalık oluşturup ülkemizde sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak en büyük hedefimizdir."

Hayatını kaybeden hastanın yakını Makbule Ateş de organları bağışlamaya ailece karar verdiklerini belirterek, "Bizim acımız çok büyük. Umut bekleyenlere biz de umut olmak için organlarını bağışlamak istedik. Biz kaybettik ama 4 kişiye organları gidecek. Onların ocağı sönmesin, ocağı yansın. Bu yüzden organlarını bağışladık." dedi.

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